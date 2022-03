ASUS: vaizdo plokščių kainos JAV regionui mažinamos iki 25 %

Visai neseniai JAV pranešė, kad naikina muitus tam tikroms prekėms iš Kinijos. Į šį sąrašą pateko ir vaizdo plokštės. Po šios naujienos buvo svarstoma ar vaizdo plokščių gamintojai sutaupytus pinigus pasiliks sau ar vis dėl to atpigins savo produkciją. ASUS praneša, kad dėl muitų panaikinimo jų vaizdo plokštės JAV regione bus pardavinėjamas iki 25 % pigiau. Kiek keista, kad laiške „Tom‘s Hardware“ minimos tik RTX 30 serijos vaizdo plokštės, bet kainų mažėjimas turėtų paliesti ir RX 6000 seriją. Šis kainų mažinimas žadamas nuo balandžio 1 dienos.

As a result of the latest tariff lift on Chinese imports from the Office of the United States Trade Representative, Gamers and PC enthusiasts will see lower prices on ASUS GeForce RTX 30-series graphic cards starting on April 1st, 2022. […]

Lower prices will affect entry level GeForce RTX 3050 and RTX 3060, mid-range RTX 3070 and high performance RTX 3080 and RTX 3090 graphics cards.

— ASUS representative to Tom’s Hardware