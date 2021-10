Atnaujintų „Witcher 3“ ir „Cyberpunk 2077“ versijų teks laukti iki 2022 metų

„CD Project Red“ buvo pranešę, kad atnaujintos „Witcher 3“ ir „Cyberpunk 2077“ žaidimų versijos naujos kartos konsolėms pasirodys iki 2021 metų galo. Šios pagerintos versijos turėjo būti išleistos ir asmeniniams kompiuteriams, ne tik PS5 ir „Xbox Series X/S“ konsolėms. Gaila, bet šių pagerintų žaidimų teks laukti iki 2022 metų. „CD Project Red“ naujame pranešime sako, kad atnaujintas „Cyberpunk 2077“ pasirodys 2022 metų pirmame ketvirtyje, o pagerinto „Witcher 3“ žaidimo teks laukti iki 2022 metų antro ketvirčio.

„CD Project Red“ pranešimas:

Dear all,

We have an important update regarding next-generation updates of Cyberpunk 2077 and The Witcher 3: Wild Hunt for consoles and PC. Based on recommendations supplied by teals supervising the development of both games, we decided to postpone their release until 2022.

Our current target for Cyberpunk 2077 is the first quarter of 2022, and the second quarter of 2022 for The Witcher 3: Wild Hunt.

Apologies for the extended wait, but we want to make it right.