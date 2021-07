Atsinaujinus į „Windows 11“ prie „Windows 10“ bus galima grįžti 10 dienų

„Microsoft“ savo naują „Windows 11“ operacinę sistemą išleis šių metų rudenį, veikiausiai, spalio mėnesį. Nuo tada ši operacinė sistema bus siūloma „Windows 10“ naudotojams kaip nemokamas atnaujinimas.

Aiškėja, kad iš „Windows 10“ atsinaujinus į „Windows 11“ naudotojui bus duota tik 10 dienų grįžti prie savo buvusios operacinės sistemos. Vykstant atnaujinimui į „Windows 11“ bus išsaugomi visi esami failai ir nustatymai, bet kažkodėl grįžti prie senesnės operacinės sistemos bus galima tik per dešimt dienų. „Microsoft“ planuoja pilnavertį „Windows 10“ operacinės sistemos palaikymą iki 2025 metų spalio mėnesio, tad skubėti naujintis į „Windows 11“ nėra reikalo.

Ištrauka iš „Microsoft“ DUK skilties:

If I don’t like Windows 11, can I return to Windows 10 after an upgrade?

Yes. If you have installed the upgrade for Windows 11, you will be able to re-install files and data to Windows 10 for a 10-day period.