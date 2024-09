Atskleisti „iPhone 16 Pro“, „iPhone 16 Pro Max“, „iPhone 16“ ir „iPhone 16 Plus“ telefonai

„Apple“ „iPhone 16 Pro“ ir „iPhone 16 Pro Max“ turi „A18 Pro“ lustą, kameros valdymo funkciją ir, „Apple“ teigimu, „didžiulį akumuliatoriaus veikimo trukmės šuolį“. Taip pat yra nauja pagrindinė kamera, nauja ultra plataus kampo kamera, o „Pro“ modelis gaus 5 kartų teleobjektyvą. Titano dizainas išlieka, o „Apple“ reklamuoja siauriausius rėmelius, kokius kada nors yra turėjusi bet kuriame savo gaminyje.

Abu „Pro“ „iPhone 16“ bus galima įsigyti juodo titano, natūralaus titano, balto titano ir dykumos titano spalvų. Išankstiniai užsakymai prasidės rugsėjo 13 d., o juos bus galima įsigyti rugsėjo 20 d. Už bazinį „Pro“ modelį reikės pakloti 999 USD, o „Pro Max“ kainuos nuo 1199 USD.

Kaip ir buvo tikėtasi ganduose, „Apple Intelligence“ nebus integruota nuo pirmos dienos. Vietoj to, kitą mėnesį ji bus pristatyta kaip nemokamas programinės įrangos atnaujinimas su pirmuoju funkcijų rinkiniu JAV anglų kalba „daugelyje pasaulio regionų“. Tai apima rašymo įrankius, garso įrašymą, transkribavimą ir apibendrinimą, apibendrintus pranešimus, prioritetinius pranešimus, el. laiškų santraukas, pertvarkytą „Siri“ su turtingesnėmis supratimo galimybėmis ir rašymą į „Siri“.

Vėliau, „vėliau šiais metais“ ir „kitais mėnesiais“, bus išleista nauja funkcijų partija, įskaitant „Image Playground“, kuri leidžia kurti paveikslėlius ir emoji. „Siri“ galės naudotis jūsų asmeniniu kontekstu, kad pateiktų jums pritaikytą informaciją ir įgytų ekrano supratimą, kad suprastų, į ką žiūrite, ir pagal tai imtųsi veiksmų. Beje, „ChatGPT“ taip pat bus įdiegta šiuo neaiškiu vėlesniu metu.

„iPhone 16 Pro“ turi 6,3 colio ekraną, o „Pro Max“ – 6,9 colio, taip sumušdamas didžiausio pasaulyje „iPhone“ ekrano rekordą. Viršuje esantis naujausios kartos „Ceramic Shield“ (kuris iš tikrųjų vis dar nėra keramikinis) turi „pažangią formulę“, kuri, kaip teigiama, yra dukart tvirtesnė už bet kurio kito išmaniojo telefono stiklą, kad ir ką tai reikštų.

„Apple“ žada iki 20 % geresnį ilgalaikį šių telefonų našumą, palyginti su jų pirmtakais, nes pagerėjo šilumos išsklaidymas ir efektyvumas. Bendras sistemos atminties pralaidumas padidėjo 17 %, o tai naudinga ir 6 branduolių GPU, kuris yra iki 20 % spartesnis nei ankstesnės kartos.

Kalbant apie kameras, yra nauja pagrindinė 48 MP „Fusion“ kamera su „greitesniu ir efektyvesniu“ keturgubų pikselių jutikliu, kuri palaiko 4K120 kadrų per sekundę vaizdo įrašymą „Dolby Vision“ režimu – tai pirmas toks atvejis išmaniajame telefone. Abu „iPhone 16 Pro“ dabar gali daryti ne tik vaizdo įrašus, bet ir erdvines nuotraukas. Taip pat yra keturi nauji „studijinės kokybės“ mikrofonai.

Naujų žemesnė pakopos „iPhone“ ekranai yra tokio paties dydžio kaip ir pirmtakų – 6,1 colio „iPhone 16“ ir 6,7 colio „iPhone 16 Plus“. Jie vis dar veikia 60 Hz dažniu (čia nėra „ProMotion“) ir gali suteikti ryškumą nuo 2 000 nitų saulėje iki 1 nito tamsoje (ši dalis taip pat nepasikeitė). Naujausia „Ceramic Shield“ apsauga yra 50 % tvirtesnė nei originalioji ir („Apple“ teigia) yra dvigubai tvirtesnė nei kituose telefonuose naudojamas sustiprintas stiklas.

Pakalbėkime apie „iPhone 16“ serijos kameras. 48 MP pagrindinė kamera nedaug pasikeitė, ji turi f/1,6 26 mm objektyvą ir 1,0 µm pikselių jutiklį, taip pat jutiklio poslinkio OIS. Pasikeitė už jos esantis vaizdavimo vamzdynas. „Apple“ įdiegė tarpinį režimą, kuriuo fiksuojamos 24 MP nuotraukos – jose daugiau detalių nei 12 MP nuotraukose ir kartu mažesnio dydžio failai nei 48 MP nuotraukose.

Be to, ji gali įrašinėti 4K vaizdo įrašus su „Dolby Vision“ 60 kadrų per sekundę sparta. Naujosios dirbtinio intelekto funkcijos taip pat apima vėjo triukšmo mažinimą vaizdo įrašuose. Kol kas nėra specialaus teleobjektyvo, tačiau vietoj to pagrindinė kamera ir apdorojimo vamzdynas siūlo 2x priartinimą su optine kokybe 12 MP arba galite pasirinkti didelės raiškos 48 MP variantą.

Yra nauja itin plataus kampo kamera. Tai tas pats 12 MP modulis su 13 mm objektyvu, kurį turi praėjusių metų „Pro“. Jis turi automatinį fokusavimą, kuris leidžia naudoti makro režimą. Be to, šviesesnis f/2,2 objektyvas leidžia užfiksuoti 2,6 karto daugiau šviesos nei anksčiau, kad būtų geresni naktiniai vaizdai.

Abu „iPhone 16“ serijos modelius bus galima įsigyti nuo rugsėjo 20 d., o išankstiniai užsakymai prasidės 13 d. Abu telefonai turi 128 GB bazinę atmintį, o kainos yra tokios pačios kaip ir pernai – „iPhone 16“ kaina prasideda nuo 800 JAV dolerių, o „iPhone 16 Plus“ – nuo 900 JAV dolerių.