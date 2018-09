Atskleistos kelios naujos „Turing“ architektūros funkcijos

Rugsėjo 14 dieną turi būti skelbiamos „Turing“ architektūros techninės detalės, bet „Videocardz“ jau kiek anksčiau leidžia susipažinti su naujomis architektūros funkcijomis. Minima, kad dabar skelbiama tik maža dalis informacijos, kurią apžvalgininkams suteikia „nVidia“.

„Turing“ architektūra turi naują vykdomąjį INT32 vienetą. Jis leidžia „Turing“ grafikos procesoriams vykdyti slankiojo ir ne slankiojo (angl., floating point/non-floating point) kabelio procesus vienu metu (paraleliai). „nVidia“ tvirtina, kad tai slankiojo kabelio operacijas paspartins 36 %.

Paralelinis vykdymas bus galimas dėka pakeistų L1 atminties ir tekstūrų saugojimo architektūrų. „nVidia“ tikinimu, pakeistas INT32/FP32 branduolių dizainas ir kiti patobulinai leis pasiekti 50 % pagreitėjimą CUDA branduolyje.

Nauji šešėlių patobulinimai yra sekantys:

„Mesh Shading“ – naujas shader modelis verteksams, teseliacijai, geometrijos šešėliams

„Variable Rate Shading“ (VRS) – kūrėjų kontrolė šešėliavimo greičiui (apriboti šešėliavimą ten, kur jis neduoda vizualinės naudos)

„Texture-Space Sharing“ – šešėliavimo rezultatai galės būti laikomi atmintyje.

„Multi-View“ rendering – pagerina „Pascal“ vieno apdorojimo dvigubą vaizdą į daugelį vieno apdorojimo vaizdų.

„Turing“ architektūra turės ir naują atminties suspaudimo mechanizmą. Teigiama, kad lyginant su „Pascal“, efektyvus „Turing“ pralaidumas padidės 50 %. Sulauksime naujo video rodomojo variklio, todėl bus palaikomas DisplayPort 1.4a (8K@60 Hz). Naujasis video variklis 8K@60 Hz gali perduoti arba per DisplayPort arba per USB-C jungtį. Taip pat gausime ir naujus enkoderius. NVENC galės pasiūlyti H.265 transliaciją 8K@30 fps, o NVDEC suteiks HEV YUV444 10/12b HDR, H.264 8K ir VP9 10/12 HDR palaikymą.

Įdomu tai, kad RTX 2070 gaus ne apkarpytą TU104 branduolį kaip galvota iki šiol, bet TU106 grafikos procesorių. Galėtume, pagalvoti, kad TU106 yra žemos pakopos grafikos procesorius, bet jis yra net 131 mm2 didesnis nei GP104, randamas GTX 1080 vaizdo plokštėse, tad lengvai jį galime priskirti aukštai spartos kategorijai, nors jo vardas to ir nerodo. Be to, GTX 2070 yra vienintelė iš naujų RTX vaizdo plokščių gavusi pilnai įgalintą lustą.