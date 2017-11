„Be Quiet!“ išleidžia „Dark Base 700“ korpusą

Po „Be Quiet!“ prekiniu ženklu gimė antrasis premium klasės korpusas – „Dark Base 700“. Pastarasis stovės žemiau 900-osios serijos, kartu taikydamasis į entuziastus, kurie vertina aukštos kokybės medžiagas ir modulinį dizainą, tačiau viską nori gauti kompaktiškesniame „mid-tower“ pavidale.

Kaip ir seniau išleisti „Dark Base (Pro) 900“ modeliai, taip ir naujasis „Dark Base 700“ pasižymi apverčiama pagrindinės plokštės sienele, išplečiančia diegimo galimybes. Panašu, kad 700-asis nėra vien tik sumažinta kopija, kadangi išplatintose nuotraukose matome maitinimo šaltinio gaubtą bei iš po viršaus ištraukiamą radiatorių tvirtinimo kronšteiną. Tiek viršutinėje, tiek priekinėse dalyse užtikrinama galimybė montuoti 360 mm radiatorius. Iš 1,2 mm aliuminio ir plieno surinktas korpusas komplektuojamas su dviem 140 mm skersmens „Silent Wings 3“ ventiliatoriais, be to, turi vertikalią vaizdo plokštės montavimo poziciją. Deja, gamintojas į komplektaciją neprideda lankstaus PCIe perėjimo. Aušinimo efektyvumas gali būti padidintas sumontavus keturis papildomus ventiliatorius, kuriems skirtas pažangus valdiklis, siūlantis vieną automatinį bei tris rankinius režimus bei gebantis „perskirti“ save į du atskirus kanalus atskirų apipūtimo zonų suformavimui. Korpuse naudojama maksimalią estetinę švarą garantuojanti kabelių permetimo sistema, greta atliekanti ir HDD tvirtinimo funkciją.

Kaip įprasta „Be Quiet!“ korpusams, vidus išklotas triukšmą slopinančia medžiaga. Siekiant sustiprinti išvaizdą, „Dark Base 700“ turi šešių spalvų RGB LED pašvietimą bei yra komplektuojamas su grūdinto stiklo langu. Be to, I/O panelėje integruota C tipo USB 3.1 Gen 2 jungtis. Rekomenduojama korpuso kaina ~190 eurų.