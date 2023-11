Besilydantys RTX 4090 maitinimo kabeliai gali būti kur kas dažnesni nei pranešta anksčiau

Kompiuterių remonto dirbtuvė „Northridge Fix“ teigia, kad daug daugiau „GeForce RTX 4090“ vaizdo plokščių kenčia nuo išsilydžiusių maitinimo kabelių, nei pripažįsta NVIDIA. Nors atrodo, kad naujesnių vaizdo plokščių jungtys išsprendė šią problemą, dėl pirminės priežasties vis dar karštai diskutuojama.

Naujausiame „YouTube“ vaizdo įraše „Northridge Fix“ taisytojas teigė, kad per savaitę remonto įstaiga gauna nuo 20 iki 25 RTX 4090 plokščių su apdegusiais maitinimo kabeliais ir/ar jungtimis, arba apie 100 per mėnesį. Vaizdo įraše neminima, kiek laiko gaunami tokie RTX 4090 kiekiai su šia problema, tačiau skaičiai gerokai viršija 50 atvejų per metus, kuriuos pripažino NVIDIA.