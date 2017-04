„Biostar“ pirmieji pasiūlė mini-ITX AM4 pagrindinę plokštę

Memory

Support Dual Channel DDR4 3200(OC)/ 2933(OC)/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866 MHz Support Non-ECC & ECC Un-buffered DIMM Memory modules 2 x DDR4 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 32GB Memory * DDR4 2667 for AMD Ryzen CPU Ryzen – DDR Maximum Frequency Support Table (For better DDR4 compatibility, it is recommended to follow the table below to install DDR4 modules. Please refer to memory support list for more details.) Maximum DIMMA1 DIMMB1 DDR4-2667 SR – DDR4-2667 DR – DDR4-2667 SR SR DDR4-2400 DR DR SR:Single-rank DIMM, 1R x4 or 1R x8

DR:Dual-rank DIMMs, 2R x4 or 2R x8