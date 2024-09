„Bluetooth 6.0“ pasiūlys naujų funkcijų ir geresnį efektyvumą

„Bluetooth“ specialiųjų interesų grupė (SIG) ką tik paskelbė pagrindines naujausios savo vardo belaidžio ryšio technologijos versijos specifikacijas. Organizacijos teigimu, „Bluetooth“ pagrindinių specifikacijų 6.0 versijoje įdiegtos naujos funkcijos ir patobulintos esamos. Tačiau svarbiausia šios versijos funkcija yra nauja galimybė, vadinama „Bluetooth Channel Sounding“.

Bluetooth SIG teigia, kad „Channel Sounding“ suteikia „tikrąjį“ atstumo suvokimą su „Bluetooth“ suderinamuose įrenginiuose, o tai yra potencialiai permaininga naujovė, kuri gali būti labai naudinga belaidžio ryšio ekosistemai. Konsorciumas teigia, kad „Channel Sounding“, palaikomas „tvirto“ saugumo sluoksnio, labai pagerins „Find My“ sprendimų naudotojų patirtį, leisdamas naudotojams labai tiksliai nustatyti tikslią priedų buvimo vietą.

Naudojant „Channel Sounding“ galima pasiekti centimetrų tikslumą dideliais atstumais. Be to, ši technologija užtikrina, kad pastatuose, kuriuose įrengtos belaidės apsaugos sistemos, duris atrakinti ar patekti į saugomas zonas galėtų tik įgalioti naudotojai. Be to, „Bluetooth SIG“ pabrėžia, kad „Channel Sounding“ bus vertingas kūrėjams, nes dėl tikslaus vietos nustatymo atsiveria daugybė galimybių kurti naujas taikomąsias programas.

Likusios „Bluetooth 6.0“ standarto funkcijos užtikrina sveikintiną duomenų paketų perdavimo ir pristatymo efektyvumo pagerinimą. Naudojant sprendimais pagrįstą reklamos filtravimą, „Bluetooth Low Energy Extended Advertising“ funkcija padidins nuskaitymo efektyvumą, nes sumažins antrinių kanalų nuskaitymo laiką.

Be to, funkcija „Monitoring Advertisers“ pagerina energijos vartojimo efektyvumą, kai kompiuteris negali nustatyti, ar įrenginys vis dar yra veikimo zonoje. Izochroninis adaptacijos sluoksnis „leidžia didesnius duomenų kiekius perduoti mažesniais ryšio sluoksnio paketais“, o naujas kadravimo režimas turėtų sumažinti užlaikymą ir padidinti patikimumą jautriose programose, pavyzdžiui, garso periferiniuose įrenginiuose.

„Bluetooth“ asociacija pabrėžia savo gebėjimą reguliariai atnaujinti ir įdiegti naujas „Bluetooth“ standarto funkcijas ir patobulinimus. Tačiau organizacija neatkreipia dėmesio į tai, per kiek laiko šie patobulinimai pasirodo įrenginiuose ir prieduose, kuriuos vartotojai gali įsigyti. Taigi, nors atnaujinimai teikia vilčių, gali praeiti keleri metai, kol „Bluetooth 6.0“ funkcijos bus plačiai prieinamos vartotojų gaminiuose.