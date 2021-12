CES parodos metu AMD kalbės ir apie „Zen 4“

Jau gan seniai žinome, kad AMD yra suplanavę pranešimą CES parodos metu. Pranešimo metu AMD tikrai kalbės apie „Ryzen 6000“ serijos procesorius nešiojamiems kompiuteriams, dar turėtų būti paminėti „Threadripper PRO 5000“ procesoriai, o taip pat „Zen 3“ procesoriai su 3D V-Cache spartinančiąją atmintimi. Šių visų procesorių išleidimo tikimasis 2022 metų pradžioje.

Dabar aiškėja, kad AMD taip pat kalbės ir apie būsimus „Zen 4“ procesorius. Neaišku kiek informacijos yra pasiruošę atskleisti AMD, bet šios informacijos visi tikrai laukia. „Zen 4“ procesoriai bus išleidžiami tik 2022 metų antroje pusėje, tad labai tikslių detalių apie būsimus produktus tikėtis nereikėtų.

With regards to the upcoming generation – I point to CES in January. We’re excited to be revealing some additional details on our new product launches that will deliver phenomenal experiences and as we’ve said, later in the year as it progresses we’ll share more detail on Zen 4 with some mentioned at CES and more announcements on it over the course of 2022. It will be a very exciting year for AMD.

— AMD CTO Mark Papermaster