„Compute Express Link“ – „Intel“ Xe vaizdo plokščių koziris prieš „nVidia“ ir AMD?

„Intel“ specialiame renginyje atskleidė savo naują vidinę sąsają „Compute Express Link“ (CXL), kuri, visų pirma, skirta apjungti procesorius. Pirmosios kartos CXL yra suprojektuotas darbui su PCIe 5.0, kas reiškia, kad ši naujovė mažiausiai be keletos metų nepasirodys. CXL yra suderinamas su PCIe, tačiau pats PCIe protokolas nebebus naudojamas ir protokolu taps pats CXL. Pagrindinė naujosios sąsajos paskirtis – duomenų centrų procesorių bei kitų akseleratorių apjungimas. Tiesa, tarp internautų buvo pasėta idėja, kad CXL galėtų puikiai pasitarnauti bandant ištaisyti amžinas multi GPU platformų problemas: nesisumuojančią atmintį bei aukštą delsą. Sistemoje dvi vaizdo plokštės niekada neveikė kaip vienas darnus įrenginys kaip besistengtų tai programiškai pataisyti „nVidia“ su AMD. Šiuo atveju kalbale apie SLI ir „CrossFire“ elgesį. CXL galėtų gerokai padaryti multi GPU sistemas gerokai našesnėmis ir CXL turi tam reikalingus atskirus protokolus (CXL.cache, CXL.io, CXL.memory), kurie leistų apjungti ne tik spartinančiąją atmintį, bet ir vRAM, o ir pati sąsaja puikiai tinka delsai jautriems įrenginiems, pavyzdžiui, vaizdo spartintuvams. Yra galimybė, kad būtent „Intel“ kuriamos Xe vaizdo plokštės, kurios kitais metais mes iššūkį „nVidia“ bei AMD kompanijoms, gali naudoti CXL, nes jau žinoma, kad Xe bus kintamos spartos (angl. scalable) produktas ir tam gali būti pasitelkta multi GPU technologija. Jeigu „Intel“ nebūtų pajėgi iškart sukurti high end vaizdo spartintuvo, puikiai paruoštas multi GPU išnaudojimas leistų varžytis aukščiausiame segmente, be to, vartotojas turėtų galimybę vėliau padidinti savo sistemos galią, gaunant maksimalų spartos prieaugį. Visa tai lieka spėjimu, tačiau akivaizdu, kad „Intel“ CXL pagalba siekia į vieną visumą apjungti PCIe naudojančius įrenginius: procesorius, vaizdo bei kitus spartintuvus, įskaitant programuojamas logines matricas (FPGA).