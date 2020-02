„Cyberpunk 2077“ bus palaikomas „GeForce Now“ platformoje iškart po išleidimo

„nVidia“ praneša, kad nuo pirmos „Cyberpunk 2077“ žaidimo išleidimo dienos jį bus galima žaisti „GeForce Now“ platformoje. Norint tai padaryti tereikės įsigyti patį žaidimą „Steam“ ar kitur. „nVidia“ taip pat primena, kad žaidimas palaikys Ray Tracing efektus, kurie bus įgalinti nuo pirmos dienos ir jų laukti nereikės.

Su „GeForce Now“ nemokamai žaidimus transliuoti bus galima tik 60 minučių, o po to vėl teks stoti į eilę ir laukti savo 60 minučių sesijos. Kiek reikės laukti priklausys nuo to, kiek kitų žaidėjų norės žaisti nemokamai. Su nemokama paslauga žaidimuose nebus galima matyti RTX efektų. Norint RTX reikės už „Founders“ paslaugą sumokėti 5 USD per mėnesį. Tiesa, dabar užsisakę „Founders“ paslaugą ja galės 90 dienų naudotis nemokamai. Kiek keista, kad net mokėdami už „GeForce Now“, turėsite sesijos limitą, jis bus 6 valandos. Po to teks stoti į eilę ir vėl laukti savo sesijos. Gerai tik tiek, kad „Founders“ naudotojai eilėje aplenks nemokančius naudotojus.

„Cyberpunk 2077“ žaidimo išleidimas suplanuotas rugsėjo 17 dieną.