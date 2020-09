Dar keli RTX 3080 testai

„Videocardz“ iš apžvalgininkų sugebėjo gauti RTX 3080 kelių testų rezultatus. Vėl matome daug „3DMark“ testų ir du žaidimus įvairiose rezoliucijose. Patys apžvalgininkai savo testų rezultatus skelbs jau pirmadienį, tad išsamias RTX 3080 FE modelių apžvalgas pamatysime jau labai greitai.

„3DMark“ testuose RTX 2080 Ti nuo RTX 3080 atsilieka 20-27 %, o RTX 2080S atsilieka 33-39 %. Grafikos testo rezultatus pamatysite lentelėje.

Kaip minėjau, taip pat pateikti ir dviejų žaidimų spartos rezultatai. Pirmasis žaidimas yra „Shadow of the Tomb Raider“, o antrasis – „Far Cry New Dawn“. „Shadow of the Tomb Raider“ žaidime RTX 2080 Ti nuo RTX 3080 atsilieka 18-25 % priklausomai nuo nustatymų ir raiškos. Kitas vaizdo plokštes pamatysite lentelėje. Tuo tarpu „Far Cry New Dawn“ žaidimas parodė, kad čia RTX 3080 pranašumo beveik neturi tok kol nepradedama naudoti 4K raiška. 1080p raiškoje RTX 2080 Ti nuo RTX 3080 atsilieka tik 2 %, 1440p raiškoje 6 %, 4K raiškoje jau 19 %. Kiti spartos rezultatai lentelėje.