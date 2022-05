Daug naujos informacijos apie „Zen 4“

Pasak „Moore’s Law is Dead“, AMD „Zen 4“ procesoriai turėtų pasižymėti 15-24 % didesne sparta per taktą (IPC – Instructions Per Clock), palyginus su dabartiniais „Zen 3“ procesoriais, o taip pat AVX-512 palaikymu ir 8-14 % didesniu boost dažniu. Kartu šie pagerinimai turėtų leisti AMD užtikrinti 28-37 % didesnį „Zen 4“ ir „Ryzen 7000“ serijos procesorių vienos gijos spartą lyginant su pirmtakais. Bendras procesoriaus spartos padidėjimas daugiagijose užduotyse taip pat bus jaučiamas dėl daug didesnio visų branduolių boost dažnio.

Pranešama, kad su „Zen 4“ AMD taip pat padidino L2 spartinančiosios atmintinės dydį nuo 512 KB iki 1 MB. Šis L2 spartinančiosios atmintinės dydžio padvigubinimas leis daugiau duomenų laikyti netoli AMD procesoriaus branduolių, todėl pagreitės kai kurios užduotys. Vis dėlto tikimasi, kad „Zen 4“ L3 spartinančioji atmintis bus 4 MB kiekvienam branduoliui, t. y. tokia pati kaip dabartinės kartos „Zen 3“ procesorių branduolių (be „V-Cache“).

Jeigu norite išsamesnės informacijos, o taip pat šiek tiek sužinoti apie „Zen 5“ ir „Zen 6“ kviečiame pažiūrėti „Moore’s Law is Dead“ video.