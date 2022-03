Daug naujų gandų apie RTX 40 seriją

„Moore’s Law is Dead“ yra pateikęs daug tikslios informacijos apie dar neišleistus produktus, o dabar jis paskelbė tikrai ilgą ir išsamų video apie RTX 40 seriją. Be to, kalbama ir apie RX 7000 seriją iš AMD Tikrai rekomenduojama jį pažiūrėti.

Trumpai galime aptarti pagrindinę skaidrę apie RTX 40 seriją. „Moore’s Law is Dead“ sako, kad RTX 4090 bus maždaug dvigubai greitesnė už RTX 3090 rasterizacijoje (įprasti žaidimai) ir tikrai dvigubai greitesnė apdorojant Ray Tracing efektus. RTX 4070 sparta turėtų būti 10-30 % geresnė nei RTX 3090. RTX 4070 ir RTX 4060 Ti vaizdo plokštėms turėtų būti naudojamas AD103 grafikos procesorius. Laipteliu žemiau yra AD104 lustas iš kurio gausime RTX 4060 vaizdo plokštės. Jos siūlys maždaug RTX 3080 spartą. RTX 4050 Ti sparta turėtų būti tarp RTX 2080 Super/RTX 2080 Ti. Ir galiausiai RTX 4050, jos sparta turėtų būti panaši į RTX 3060.

RTX 40 serijos vaizdo plokščių išleidimo tikimasi trečio ketvirčio pabaigoje, bet tai gali būti labiau popierinis išleidimas. Realus RTX 40 serijos vaizdo plokščių tiekimas turėtų prasidėti ketvirtame ketvirtyje.