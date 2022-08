DDR5-6000 bus optimali atmintis „Ryzen 7000“ serijos procesoriams

„Ryzen 7000“ serijos procesoriams optimaliausias atminties greitis bus DDR5-6000. Tai 200 MHz daugiau nei oficialus maksimalus DDR5-5600 atminties palaikymas, tačiau, kaip žinome, gamintojo nurodytas maksimalus atminties greičio palaikymas retai kada būna tikrai maksimalus. AM4 platformoje norint optimalios atminties posistemės reikia, kad procesoriaus IF („Infinity Fabric“) dažnis būtų 1:1 su atmintimi, labai tikėtina, kad tas pats galios ir AM5 platformoje. Priminsime, kad DDR4-4000 atmintis iš tiesų veikia 2000 MHz dažniu, o esant 1:1 nustatymui, tokiu pačiu dažniu veikia ir IF. Tai esamoje platformoje yra maksimalus IF dažnis nenaudojant egzotiškų sprendimų.

Labai tikėtina, tokia pati atminties posistemės konfigūracija bus „Ryzen 7000“ serijoje. Tai reikštų, kad AMD pavyko IF dažnį padidinti net 1000 MHz, ir IF galės veikti 3000 MHz dažniu, o tai suteiks DDR5-6000 atminties palaikymą naudojant 1:1 konfigūraciją. Dėl to „Ryzen 7000“ serijos procesoriai galės pasižymėti geresnėmis atminties vėlinimo savybėmis nei „Alder Lake“ ir būsimieji „Raptor Lake“ procesoriai, nes „Intel“ naudoja DDR5 atmintį santykiu 2:1 arba 4:1.