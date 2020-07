„Death Stranding“ sparta

„Death Stranding“ žaidimas ką tik buvo išleistas asmeniniams kompiuteriams, dėl to labai įdomu pasižiūrėti, kaip su juo tvarkosi vaizdo plokštės. Iš „Guru3D“ testų matome, kad žaidimas nėra labai reiklus, bet norint naudoti 4K raišką geros vaizdo plokštės tikrai reikės. Full HD rezoliucija problemų nekelia net senos kartos RX 580/GTX1060 lygio vaizdo plokštėms, kurios generuoja daugiau nei 75 kadrus per sekundę. Tokios vaizdo plokštės kaip RX 5700XT ar RTX 2070 Super sugeba atvaizduoti apie 150 kadrų per sekundę, tad tenkins net reikliausių žaidėjų poreikius. 1440p raiškoje RX 5700 XT/RTX2070 Super vaizdo plokštės sugeba generuoti 108 fps. Praėjusios kartos RX 580/GTX 1060 artėja prie 60 fps, bet iki jų šiek tiek trūksta, tad norint stabilių 60 fps jau teks mažinti nustatymus. 4K raiškoje net RTX 2080 Ti turi problemų, nes vidutinis kadrų kiekis yra tik 81. Tuo tarpu RX 5700XT ar RTX 2070 Super sugeba pateikti apie 60 fps.

Daugiau apie „Death Stranding“ testavimą rasite „Guru3D“ tinklapyje.