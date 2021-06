„Dell“ pripažino, kad specialiai sumažino RTX 3070 CUDA branduolių kiekį

Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad „Dell“ į savo „Alienware m15 R5“ nešiojamą kompiuterį deda RTX 3070 su mažesniu CUDA branduolių kiekiu nei turėtų. „Dell“ nusprendė, kad reikia CUDA branduolių kiekį sumažinti iki 4608, nors RTX 3070 turi turėti 5120 CUDA branduolius. Tai yra 10 % CUDA branduolių sumažinimas ir tuo pačiu labai keistas sprendimas, nes tokio RTX 3070 modelio nėra net NVIDIA svetainėje. NVIDIA savo partneriams leidžia plačias TGP konfigūravimo galimybes, bet apie CUDA branduolių kiekio keitimą girdime pirmą kartą.

„Dell“ pirmasis pareiškimas „Jarrod‘s Tech“ „YouTube“ kanalui atrodo irgi keistas. Gamintojas sako, kad NVIDIA nustatytas CUDA branduolių kiekis gali keistis pagal kiekvieną atskirą produktą. „Dell“ inžinieriai nusprendė, kad CUDA branduolių kiekį reikia sumažinti ir tai buvo padaryta po „intensyvaus testavimo ir dizaino sprendimų“. Gamintojas dar pridūrė, kad ateityje CUDA branduoliai gali būti įjungti.

Dėl šios situacijos su „Dell“ susisiekė ir tinklapis „Tom‘s Hardware“. Jiems „Dell“ pasakė, kad įvyko klaida ir CUDA branduolių kiekis bus ištaisytas su BIOS atnaujinimu, kurio sulauksime iki birželio vidurio.

“We have been made aware that an incorrect setting in Alienware’s vBIOS is limiting CUDA Cores on RTX 3070 configurations. This is an error that we are working diligently to correct as soon as possible. We’re expediting a resolution through validation and expect to have this resolved as early as mid-June. In the interim, we do not recommend using a vBios from another Alienware platform to correct this issue. We apologize for any frustration this has caused.”

— Dell spokesperson to Tom’s Hardware