„Denuvo 6.0“ apsauga irgi nulaužta

Jau keli mėnesiai „Denuvo“ savo klientams siūlė 6-tos versijos apsaugą, o programišiams jos įveikti vis nepavykdavo. Tai leido žaidimų leidėjams apsaugoti savo žaidimus nuo piratų. Nors tai užtruko kažkiek laiko dabar krito ir „Denuvo 6.0“ apsauga.

Viena programišių grupė sugebėjo nulaužti „Denuvo 6.0“ apsaugą ir vien dėl to dabar visi norintys gali žaisti „Total War: Three Kingdoms“, jei tik žino iš kur parsisiųsti nulaužtą versiją. Kai kurie žaidimų leidėjai nulaužus apsaugą ją pašalindavo iš žaidimo, nes ji nebeturėdavo prasmės, bet ar taip pasielgs SEGA su „Total War: Three Kingdoms“ žaidimu dar neaišku.