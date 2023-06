„Diablo IV“ tapo greičiausiai parduodamu „Blizzard“ žaidimu

„Diablo IV“ vos pasirodė, o jau sumušė kelis „Blizzard“ rekordus. Pranešime spaudai teigiama, kad per mažiau nei 24 valandas žaidimas tapo greičiausiai parduodamu visų laikų kūrėjo žaidimu. Jame taip pat teigiama, kad žaidimas sumušė visus išankstinių užsakymų rekordus tiek konsolėms, tiek asmeniniams kompiuteriams. Vos per keturias ankstyvosios prieigos dienas iš anksto užsisakiusieji žaidėjai žaidime praleido daugiau nei 93 milijonus valandų (10 000 metų). Nors bendrovė neatskleidė tikrųjų skaičių, atrodo, kad per tokį trumpą laiką sužaistos valandos rodo, jog žaidimui sekasi visai neblogai.

„Diablo IV“ komanda šiai akimirkai rengėsi daugelį metų, – sakė „Diablo“ generalinis direktorius Rod Fergusson. „Labai didžiuojamės galėdami pasiūlyti žaidėjams turtingiausią istoriją, kokia kada nors buvo pasakojama „Diablo“ žaidime.“