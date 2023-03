Didėjantys „PlayStation 5“ pardavimai padarė „Sony“ didžiausia AMD kliente

2022 m. ketvirtojo ketvirčio pelno ataskaitoje AMD vienam neįvardytam klientui priskyrė maždaug šeštadalį 2022 m. grynųjų pajamų, kurios, palyginti su 2021 m., gerokai padidėjo. Puslaidininkių pramonės analitikas, remdamasis to paties ketvirčio rezultatais, spėjo, kad tas klientas buvo „Sony“. AMD tiekia lustus, kuriais varomos „Sony“ „PlayStation 5“ ir „Microsoft“ „Xbox“ serijos konsolės.

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį ketvirtį „PlayStation 5“ pardavimai buvo geriausi per visą istoriją – 7,1 mln. vienetų. Bendri „Sony“ pardavimai per pirmuosius tris 2022 finansinių metų ketvirčius (trunkančius nuo kovo iki gruodžio mėn.) pasiekė 12,8 mln. vienetų, taigi per visą konsolės gyvavimo laikotarpį jų buvo parduota 38 mln. Iki 2023 m. kovo 31 d. „Sony“ tikisi parduoti dar 6,2 mln. vienetų PS5.

Analitikas Sravan Kundojjala sakė, kad „Sony“ ne tik sudaro 16 proc. 2022 m. AMD grynųjų pajamų, bet šis skaičius gali išaugti iki 20 proc. neįskaitant AMD priklausančios „Xilinx“, todėl „PlayStation“ gamintojas yra didžiausias AMD klientas. Bendrovė pripažįsta, kad šio vieno kliento praradimas apčiuopiamai paveiktų jos verslą.

Tolesnė Kundojjala analizė rodo, kad PS5 siuntos yra daugiau nei 60 proc. didesnės nei Xbox. Prieš kurį laiką „Microsoft“ nustojo skelbti „Xbox“ pardavimų skaičius, nusprendusi sutelkti dėmesį į prenumeratą ir skaitmeninius pardavimus, tačiau visi skaičiuoja, kad PS5 ją lengvai lenkia. Tik neaišku, kiek.

Per pokalbį dėl pajamų AMD generalinė direktorė Lisa Su, kalbėdama apie konsoles, sakė, kad bendrovė tikisi, jog pajamos iš žaidimų per metus sumažės. Tai gali reikšti, kad AMD tikisi, jog konsolių paklausa piką pasieks 2023 m., arba kad konsolių pardavimai 2022 m. viršijo bendrovės lūkesčius.

Žaidimų konsolių pardavimai jau dabar yra tikėtina priežastis, kodėl AMD 2022 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos iš žaidimų sektoriaus buvo tik 11 proc. mažesnės už NVIDIA pajamas, nepaisant to, kad pastaroji iš viso uždirbo daug daugiau ir pardavė daug daugiau vaizdo plokščių. Vis dėlto tikėtina, kad NVIDIA taip pat gauna nemažai naudos iš konsolių, nes vienas iš jos grafinių procesorių maitina nepaprastai populiarų „Nintendo Switch“. Praėjusį ketvirtį „Nintendo“ pardavė milijoną „Switch“ konsolių, o bendras nešiojamojo žaidimų kompiuterio pardavimų skaičius pasiekė 122 milijonus.