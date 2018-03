Didesnis produktyvumas, mažesnis poveikis aplinkai

Šiandienos vartotojai yra ekologiškai sąmoningesni, nei kada nors anksčiau.

Jie siekia tobulesnio produktyvumo, bet ne planetos sąskaita.

MMD paaiškina, kaip „Philips“ monitoriai gali našiau veikti ir tausoti aplinką.

Amsterdamas, 2018 m. kovo 23 d. – Tobulėjant technologijoms, kas dieną mes reikalaujame aukštesnės kokybės ir geresnių rezultatų, o tai dažnai lemia per didelį energijos suvartojimą, eikvojant išteklius, kuriuos planeta mums siūlo. Laimei, kai kalbame apie monitoriaus pasirinkimą, šiandieną yra daugybė sprendimų, kurie suderina našumą su tvarumu, kad vartotojai galėtų rasti monitorių, atitinkantį jų poreikius, tuo pačiu užtikrinant aplinkos apsaugos reikalavimus. Bendrovė MMD, pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, paaiškina, kaip naujausi „Philips“ monitoriai rodo kompanijos įsipareigojimą aplinkai. Sukurti siekiant tvarumo, šie monitoriai turi daugybę novatoriškų funkcijų, kuriomis sumažinamas poveikis aplinkai, bet tuo pačiu atkuriami tikroviški vaizdai ir pateikiamos į produktyvumą orientuotos naujovės.

Geresnis pasaulis prasideda nuo energijos naudojimo efektyvumo

Pagrindinis dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, renkantis aplinką tausojantį monitorių yra „TCO Edge“ sertifikatas, kurį gauna produktai, pranokstantys egzistuojančias ekologiško ženklinimo sistemas. Viršydamas standartinius „TCO“ reikalavimus, „TCO Edge“ įpareigoja, kad produktai būtų pagaminti iš 85% perdirbto plastiko žaliavų, 100% perdirbamose pakuotėse, efektyviai naudojant energiją, minimaliai naudojant pavojingas medžiagas ir sukurti taip, kad juos būtų lengva perdirbti. MMD augantis įsipareigojimas vystyti mažai energijos naudojančius monitorius, taip pat atitinka „EnergyStar 7.0″ standartą ir išmanių technologijų įrangos reikalavimus, įskaitant„PowerSensor“ technologiją, kuri naudoja infraraudonųjų spindulių signalus, kad nustatytų, ar asmuo yra priešais monitorių, ir automatiškai sumažina energijos suvartojimą iki 80%. Galiausiai, 0 vatų dedikuotas jungiklis, patogiai įrengtas monitoriaus nugarėlėje, leidžia naudotojams visiškai atjungti monitorių nuo kintamosios srovės, todėl energija nevartojama ir mažėja į aplinką išmetamo anglies dioksido kiekis.

Pakuotė ir sumaniai sukurtos medžiagos

Dėl plono profilio ir lengvų medžiagų, „Philips“ monitorių dizainas yra ekologiškas. Taip pat pakuotė yra minimali, kurią 100% galima perdirbti. „Philips“ monitoriai atitinka Europos Sąjungos „RoHS“ standartus ir yra sertifikuoti EPEAT Auksiniu sertifikatu, užtikrinant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugą. EPEAT programa padeda pirkėjams įvertinti monitorius pagal 51 aplinkosaugos kriterijų, šiuos kriterijus palaiko ir JAV EPA (Aplinkos apsaugos agentūra). Auksinis sertifikatas žymi, kad žaliavoms naudojama mažiausiai 30% perdirbto plastiko dervų, o tai garantuoja mažesnį toksiškų ir pavojingų medžiagų naudojimą. Be to, monitoriai pasižymi korpusu be bromintų antipirenų ir polivinilchlorido (be PVC / BFR), o monitoriaus foninis LED apšvietimas neturi gyvsidabrio.

Aukščiausias produktyvumas ir ekologiški sprendimai

MMD nori padėti vartotojams paprasčiau pasirinkti produktus, kuriuos jie perka, suprantant jų daromą poveikį per visą produkto gyvavimo ciklą. Dėl „Philips“ monitorių ekologiško tvarumo, šis pasirinkimas dar niekada nebuvo toks lengvas. Puikus našumo ir aplinkos apsaugos derinys yra naujieji „Philips 272P7VPTKEB“ iš „P7″ Serijos, tai 4K UHD 10 bitų monitoriai su „PowerSensor“ technologija, atkuriantys ryškius vaizdus ir efektyviai veikiantys. Vertingi sąjungininkai ekologiškam produktyvumui yra monitoriai iš „B7″ Serijos, kurie teikia visapusį sprendimų portfelį kiekvienos verslo srities poreikiams, įskaitant 24 colių 16:10 WUXGA „PowerSensor“ „Philips 240B7“ monitorius, kurie pagaminti iš 85% perdirbtų panaudoto plastiko žaliavų ir pasižymi korpusu be PVC / BFR, taip pat puikiai veikiantys dėl IPS technologijos, kuri puikiai atkuria spalvas ir suteikia plačius žiūrėjimo kampus. Šalia patobulintų prieigos naujovių, kaip „SmartConnect“ ir patogių produktyvumo funkcijų, kaip „LowBlue Mode“ režimas ir „Flicker-Free“ technologija, „Philips 221B7“ ir „241B7“ „Full HD“ „PowerSensor“ monitoriai, kurių ekranų dydis svyruoja nuo 22 iki 24 colių, apjungia ekologiškai efektyvų dizainą, įskaitant 100% perdirbamą pakuotę, su įspūdingu energijos naudojimo efektyvumu. Ieškantiems aukštesnės raiškos skirti „Philips 272B7“ ir „242B7“ monitoriai, turintys 24 ir 27 colių ekrano paneles su QHD raiška ir daugybe įvesties/išvesties jungčių, neprarandantys ergonomikos, kurią užtikrina „SmartErgoBase“ stovas, ir privatumo dėl iškylančios kameros sprendimo.

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius rasite www.philips.com/monitors