Europos Komisija „Valve“ ir dar penkiems žaidimų leidėjams skyrė baudas dėl kainų taikymo pagal regioną

Europos Ekonominėje Erdvėje (EEA) prekių judėjimas negali būti apribojimas, o būtent tuo užsiėmė „Valve“ savo „Steam“ sistemoje kartu su žaidimų leidėjams. Europos Komisija teigia, kad jiems teko skirti baudas žaidimų leidėjams, nes jie Europoje taikė skirtingą kainų politiką pagal regioną. Pastebėta, kad žaidimai rytų Europoje buvo pardavinėjami pigiau nei vakarų Europoje. Be to, nusipirkus žaidimą viename regione, jo nebuvo galima aktyvuoti kitame regione. Tokį elgesį draudžia Europos Sąjungos įstatymai.

More than 50% of all Europeans play video games. The videogame industry in Europe is thriving and it is now worth over € 17 billion. Today’s sanctions against the “geo-blocking” practices of Valve and five PC video game publishers serve as a reminder that under EU competition law, companies are prohibited from contractually restricting cross-border sales. Such practices deprive European consumers of the benefits of the EU Digital Single Market and of the opportunity to shop around for the most suitable offer in the EU”.

— Executive Vice-President Margrethe Vestager, in charge of competition policy