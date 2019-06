„Facebook“ gali tekti pristabdyti savo kripto valiutos išleidimą

Jei netyčia negirdėjote, tai „Facebook“ pranešė apie savo kripto valiutą – „Libra“. Jos išleidimas turi įvykti kitais metais. Kadangi tai yra „Facebook“, šiam naujam projektui dėmesio netrūksta. „Facebook“ nori leisti savo naudotojams lengvai pervesti pinigus vienas kitam naudojant jų kripto valiutą „Libra“. Norima, kad su šia valiuta taip pat būtų galima atsiskaityti už įvairias paslaugas ir daiktus. Tai nebus ta kripto valiuta, iš kurios bus galima pralobti, nes jos vertė bus pririšta prie valiutos, tokios kaip JAV doleris (stable coin-stabili valiuta). Patys „Facebook“, žinoma, iš jos uždirbs milijonus, nuskaičiuodami įvairius mokesčius už pervedimus ir t.t. „Libra“ kripto valiutai bus sukurta speciali piniginė, pavadinimu „Calibra“. Būtent čia ir pateks „Libra“ kripto valiuta, kai tik jos nusipirksime iš „Facebook“.

Tokiu nauju didžiausiu pasaulio banku nelabai sužavėti JAV ir Europos sąjungos politikai. Kol kas Europoje jokių veiksmų nesiimama, bet JAV jau paskyrė svarstymą dėl „Facebook“ planų žengti į kripto valiutų sferą. Politikams nerimą kelia, kad ši sritis yra mažai reguliuojama, o blogiausia, kad nėra sutarimo kas ją turi prižiūrėti. JAV senatorius Sherrod Brown sako, kad „Facebook“ tapo per didelis ir per galingas. Jie negalintys „Facebook“ leisti į rinką paleisti rizikingą naują kripto valiutą be priežiūros. Būtent tai gali sutrukdyti ar bent prilėtinti „Facebook“ išleidžiant „Libra“.

Jau dabar „Facebook“ turi 28 partnerius, kurie turės savo „Libra“ kripto valiutos mazgą (angl. node). Už šia galimybę kompanijos sumoka 10 mln. JAV dolerių. Už tai jie gauna galimybę matyti visų naudotojų elgesį, kitaip sakant, jiems bus prieinama visa „Libra“ naudotojų informacija naudojantis šia valiuta. „Facebook“ turi apie 2.6 mlrd. naudotojų globaliai ir norėtų, kad „Libra“ taptu plačiai naudojama valiuta. Jos naudojimas nestabiliuose regionuose netgi galėtų pakeisti vietines valiutas, kurios nuvertėja nesveikais tempais.

Kadangi dabar kripto valiutoms teko dar didesnis dėmesys tai didesnis reguliavimas šioje srityje tikrai atsiras anksčiau negu vėliau.