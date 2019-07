„Facebook“ sutiko sumokėti 5 mlrd. USD baudą dėl naudotojų duomenų pažeidimų

Ilgai trukęs teisminis procesas dėl prastai tvarkomų „Facebook“ naudotojų duomenų pasibaigė tuo, kad kompanija sutiko sumokėti 5 mlrd. JAV dolerių baudą JAV Federalinei Prekybos Komisijai (angl. US Federal Trade Commission (FTC). Naudotojų duomenys be atsiklausimo buvo naudojami politinės reklamos tikslais, manoma, kad tai turėjo didelę įtaką 2016 metų JAV prezidento rinkimuose.

„Facebook“ pripažindami kaltę dėl prastai tvarkomų naudotojų duomenų tuo pačiu įsipareigoja pakeisti situaciją ir šiuos duomenis tvarkyti atsakingiau. Teigiama, kad bus imamasi naujų priemonių, kad naudotojų duomenys būtų saugūs. Taip pat bus daugiau automatinių saugiklių, kurie neleis netinkamai panaudoti duomenų.

„Facebook“ žada būti labiau skaidresni ir atsakingesni, o taip pat sulauksime ketvirčio ataskaitų kaip sekasi valdyti naudotojų duomenis.

Papildomai „Facebook“ sumokėjo 100 mln. JAV dolerių baudą JAV Vertybinių Popierių ir Biržos Komisijai (US Securities and Exchange Commission) dėl to, kad savo investuotojams nesugebėjo pakankamai paaiškinti, kaip vyko naudotojų duomenų pažeidimai.