„Far Cry 6“ Ray Tracing turės tik asmeninių kompiuterių versijoje

Trumpame interviu „Ubisoft“ darbuotojas, Stephanie Brenham, atskleidė, kad „Far Cry 6“ žaidimas turės keletą technologijų sutinkamų tik asmeninių kompiuterių versijoje. „Far Cry 6“ palaikys Ray Tracing, bet šiais efektais galės džiaugtis tik asmeninių kompiuterių žaidėjai tiek su AMD, tiek su NVIDIA vaizdo plokštėmis. Žaidimas taip pat palaikys AMD FSR technologiją. Labai keista, kad FSR irgi bus išskirtinai įgalinta asmeniniams kompiuteriams skirtoje „Far Cry 6“ versijoje, nes naujos kartos konsolės turi AMD kurtas grafikos posistemes, kurios irgi palaiko FSR.

Stephanie Brenham sako, kad jų tikslas su konsolėmis buvo išnaudoti naujos kartos techninę įrangą ir 4K raiškoje išgauti 60 kadrų per sekundę.

Ray tracing is a PC only feature. On console, our objective has been to take advantage of new hardware capabilities, optimizing performance targeting 4K and achieving 60 FPS, for instance, all while ensuring new game features, like our dynamic weather system, are supported on all platforms. […]

FSR is an option we give to our players on PC, and the performance improvement seen with FSR really depends on the hardware configuration. It’s a feature that can help players achieve higher final resolutions with smooth interactive framerates.

— Stephanie Brenham, Ubisoft