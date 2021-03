„FidelityFX Super Resolution“ technologija bus išleidžiama šiais metais

AMD darbuotojas, Scott Herkelman, interviu su „PC Watch“ metu atskleidė naujos informacijos apie „FidelityFX Super Resolution“. Paaiškėjo, kad AMD nusprendė šiai technologijai naudoti FSR sutrumpinimą ir daugiau nebereikės rašyti ilgo teksto, kurį visiems sunku įsiminti. Priminsime, kad FSR yra NVIDIA DLSS analogas.

Scott Herkelman sako, kad jie intensyviai dirba ties FSR technologija, bet jiems dar liko padaryti daug darbo, kad būtų išgaunama gera vaizdo kokybė. Be to, reikia padaryti taip, kad FSR veiktų naudojant įvairias rezoliucijas. AMD nori FSR išleisti šiais metais, bet ir tai nėra garantuota. AMD pirmiausia FSR išleis asmeniniams kompiuteriams, o tik po to šią technologiją gaus konsolės su RDNA architektūros grafikos spartintuvais.

It’s progressing very well internally in our lab, but it’s our commitment to the gaming community that it needs to be open that it needs to work across all things and game developers need to adopt it. Even though it’s progressing well, we still have more work to do and not only internally but with our game developer partners. We want to launch it this year. We belive we can do that this year, but at the same time we a lot more work ahead of us. We need to make sure the image quality is there. We need to make sure it can scale from different resolutions. And at the same time that our game developers are happy with what we are producing.

— Scott Herkelman