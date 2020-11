Gaisras MSI gamykloje Kinijoje

Pranešama, kad penktadienį MSI gamykloje, esančioje Kinijoje, įvyko gaisras, kuris buvo tikrai nemažas. Ši MSI gamykla Baoan mieste yra viena didžiausių kompanijos gamyklų. MSI jau padarė pranešimą apie šį įvykį ir plačiau papasakojo kas įvyko. Trumpą video apie įvykį galite pamatyti čia.

Gaisras MSI Baoan gamykloje prasidėjo lapkričio 5 dienos popietę. Kompanija greitai sureagavo į tai ir iškvietė ugniagesius, o gaisras buvo greitai suvaldytas. Gaisro metu niekas nenukentėjo, o produkcijos linijos nebuvo paveiktos. MSI žada, kad vykdys daugiau mokymų, kad darbuotojai geriau žinotų kaip elgtis panašios nelaimės atveju. Dabar gamykla jau dirba normaliu ritmu.

Patys MSI neatskleidė, kam tiksliai skirta šita nukentėjusi gamykla. Kiek žinoma, ten gaminamos įvairios montažinės plokštės įvairiems MSI produktams. Tokiems kaip: nešiojami kompiuteriai, pagrindinės plokštės, vaizdo plokštės, serveriai ir automobilių elektronika. Nors MSI sako, kad gamybos linijos nenukentėjo, bet šis gaisras vis tiek gali padaryti įtaką kompanijos produktų pasiūlai.

A fire accident occurred in MSI’s Baoan factory in Shenzhen on the afternoon of November 5th. The company initiated emergency response measures and notified the fire department to deal with it quickly. No injuries were caused and the production line was not affected. In the future, the factory will strengthen the promotion and training of personnel. At present, all units are operating normally. Thank you for your concern.