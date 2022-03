Galingiausios ARC vaizdo plokštės bus išleidžiamos iki birželio 5 d.

Kol kas „Intel“ yra pasakę tik tiek, kad staliniams kompiuteriams skirtos ARC vaizdo plokštės bus išleidžiamos antrame 2022 metų ketvirtyje. Dabar aiškėja kiek tikslesnė data, kurią mums atskleidžia Igor Wallossek iš „Igor’s LAB“. Jis sako, kad „Intel“ dar kartą teko kiek pakoreguoti ARC vaizdo plokščių išleidimo laikotarpį ir jį vėl šiek tiek nukelti. Dabar planuojama galingiausias ARC vaizdo plokštes iš didžiojo pirmojo lusto išleisti 18-22 savaitę. Normalia kalba tai būtų nuo gegužės 8 dienos iki birželio 5 dienos laikotarpis. Dėl ko įvyko dar vienas ARC vaizdo plokščių išleidimo atidėjimas informacijos kol kas nėra.

Several different sources have told me of another Intel card postponement, at least as far as SKU 1 to 3, the three performance models, are concerned. There are currently consistent rumors that the first models will be released between May 2, 2022 and June 1, 2022.

— Igor Wallossek, Igor’sLAB