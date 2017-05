Gandas: žaidėjams skirta „Vega“ tik už kelių mėnesių

Nemaloni žinia pasklido „Reddit“ forume, galimai mums, žaidėjams, skirta „Vega“ parduotuvėse nepasirodys dar keletą mėnesių. Tokia spekuliacija atsirado dėl AMD generalinės direktorės, Lisa Su, pasisakymų konferencijos su „JP Morgan“ metu. Problema, kad kol kas nėra šios konferencijos nuorašo, tad ir nėra galimybės patikrinti ar Lisa Su tikrai tą pasakė.

Jei būti tiksliem Lisa Su kalbėjo sekančiai: „„RX Vega“ bus išleidžiama už kelių mėnesių po „Vega FE““ (RX Vega to be launched a „couple months“ after Vega FE). Visi žinome, kad „Vega FE“ turi debiutuoti birželį, tad žaidėjai savo skonio „Vega“ privalės laukti dar kelis mėnesius.

Jei tai tiesa visi laukiantys „RX Vega“ skirtos žaidėjams labai nusivils. Bet neskubėkime daryti išankstinių išvadų, visa oficiali informacija turi būti atskleista „Computex“ parodoje iš AMD lūpų, o tai jau kitą savaitę.