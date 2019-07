„Gartner“: DDR4 atminties kainos šiemet mažės 42 %

Visai neseniai buvo pranešta, kad atminties kainos pradės kilti dėl nesutarimų tarp Pietų Korėjos ir Japonijos. Trumpai, Japonija Pietų Korėjai netiekia chemikalų, reikalingų lustų gamyboje, o Pietų Korėjoje yra „Samsung“ ir „SK Hynix“ fabrikai gaminantys atmintį.

„Gartner“ tikina, kad DDR4 atmintis šiemet ir toliau pigs. Metų gale DDR4 kainos turėtų būti bent 42 % mažesnės nei 2019 metų pradžioje. Kainų mažėjimas gali tęstis net iki 2020 metų vidurio. Visa tai dėl to, jog DDR4 gamintojai blogai paskaičiavo paklausą ir prigamino per daug atminties. Tai įvyko dėl daugelio nenumatytų aplinkybių. Viena jų yra JAV ir Kinijos prekybos kartas. Be to, netikėtai sumažėjo telefonų, asmeninių kompiuterių ir serverių pardavimai. Tos pačios priežastys turės įtakos ir NAND atminčiai, tad galimai SSD kaupikliai visgi nebrangs.