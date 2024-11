„Gmail“ turėtų greitai pradėti siūlyti laikinus el. pašto adresus

Tikriausiai jau žinote, kaip veikia laikinasis el. pašto adresas. Yra daugybė paslaugų, siūlančių tokias pašto dėžutes internete. Dauguma jų tai daro visiškai nemokamai. Tiesą sakant, šiek tiek keista, kad nė vienas iš didžiųjų technologijų žaidėjų iki šiol nesiūlė šios paslaugos.

Tačiau netrukus tai gali pasikeisti. „Android Authority“ naujausioje „Gmail Android“ programėlėje pastebėjo keletą nuorodų į kažką, kas vadinama „Shield Email“. Koncepcija paprasta – „Google“ suteikia jums laikiną el. pašto adresą, kurį galite suteikti trečiosioms šalims vietoj savo tikrojo el. pašto. Tada, kai gaunate el. laišką laikinuoju adresu, jis persiunčiamas į įprastą el. pašto dėžutę. Jei bet kuriuo metu nusprendžiate, kad nebenorite gauti el. laiškų laikinuoju el. pašto adresu, tiesiog jo atsikratote, užuot vargę su šlamšto filtrais ir pan.

Spėjama, kad kaip ir dauguma esamų laikinojo el. pašto paslaugų, „Google“ į laikinąjį el. paštą leis siųsti tik įeinančius, bet ne išeinančius laiškus, nes tai atvertų duris piktybiškesniems ir erzinantiems paslaugos naudojimo atvejams.

Be to, kaip matyti iš „Autofill with Google“ ekrano nuotraukos, kurią taip pat atskleidė „Android Authority“, vienu metu galite turėti daugiau nei vieną „apsaugotą el. paštą“. Taip viskas taptų dar universaliau. Kol kas „Shielded Email“ funkcija yra tik koncepcinis dalykas, pastebėtas keliose tekstinėse nuorodose ir naudotojo sąsajose, o ne kažkas, ką oficialiai aptarė „Google“. Taigi, ji gali atsirasti, bet lygiai taip pat tikėtina, kad ji gali būti panaikinta.