„God of War“ su atnaujinimu gauna FSR 2.0 palaikymu

„God of War“ žaidimas jau palaiko NVIDIA DLSS 2.0 ir AMD FSR 1.0 technologijas. Šiandien pasirodžiusiame 1.0.12 žaidimo pataisyme įgalintas AMD FSR 2.0 palaikymas. Po „Deathloop“ ir „Farming Simulator 22“ „God of War“ tampa trečiuoju žaidimu, palaikančiu FSR 2.0. FSR 2.0 įgalinimas užima daugiau laiko nei FSR 1.0, vien dėl to, kad FSR 2.0 remiasi laikinais duomenimis ir judesio vektoriais. Tačiau AMD apskaičiavo, kad žaidimuose, kurie jau palaiko DLSS, FSR 2.0 integravimas reikalauja iki 3 dienų darbo. Tikėkimės, kad tai reiškia, jog visi DLSS žaidimai kada nors ateityje gaus FSR 2.0 palaikymą.

Naujausias „God of War“ pataisymas jau pasirodė „Steam“ platformoje ir žaidėjai gali patys išbandyti naująją AMD technologiją.