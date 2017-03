HTC pardavė vieną didžiausių savo išmaniųjų telefonų gamyklų

Panašu į tai, kad HTC deda visas viltis į virtualią realybę kaip į pramogų ateities variklį, pranešdama, kad Šanhajuje esanti išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių gamykla buvo parduota už 73,4 mln svarų sterlingų.

HTC telefonų pardavimų apimtys jau kurį laiką krito – paskutinėje finansinėje ataskaitoje, kuri buvo pateikta praėjusių metų gegužę, kompanija pranešė apie 64 procentais sumažėjusias pajamas ir 102 mln GBP nuostolį per ketvirtį dėl sumažėjusios paklausos išmaniaisiais telefonais, kurio niekaip negalėjo padengti nišiniai produktai, kaip „Vive“ VR, nors jo pardavimai laikomi sėkmingais. Dėl šios priežasties HTC investavo 100 mln USD į „Vive“ plėtojimo programą, be to šio verslo vystymui sukūrė dukterinę kompaniją, papildomai atidėdami 10 mlrd USD.

HTC kol kas nepakomentavo, kaip įspūdingo dydžio (115 km²) fabriko pardavimas kompanijai „Xingbao Information Technology“ paveiks išmaniųjų telefonų verslą, tačiau pardavėjas iš tokio sandorio tikisi gauti bent 17,24 mln grynojo pelno. Kas akivaizdu, kad HTC vis labiau nusigręžia nuo šio verslo ir fokusuojasi į „Vive“ plėtojimą, ieškodama galimybių kaip sukurti kuo mažesne kaina pasižymintį VR įrenginį.