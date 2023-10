„Intel“ 14 kartos „Core“ procesorių kainos bus tokios pačios kaip ir pirmtakų

„HD Tecnologia“ pateikė „Intel“ oficialias skaidres, atskleidžiančias būsimą 14 „Core“ procesorių seriją LGA1700 lizdui. Tai trečioji šiai platformai skirtų „Intel“ procesorių karta, taip pat esamos „Raptor Lake“ serijos atnaujinimas (angl. Refresh). Naujoje pristatymo medžiagoje patvirtinami „Intel“ našumo tikslai ir pateikiama išsami informacija apie visus šešis modelius, įskaitant jų kainas.

Oficialiai patvirtinta, kad „Intel Core i9-14900K“ pasižymi 24 branduoliais, sudarytais iš 8 P branduolių ir 16 E branduolių, kartu su 36 MB spartinančiosios atminties. Nustatyta, kad šio procesoriaus maksimalus P branduolių dažnis yra 6,0 GHz, o bazinis dažnis – 3,2 GHz. „Intel“ taip pat patvirtino, kad šis procesorius palaikys ne tik DDR4-3200, bet ir DDR5-5600 atmintį. Pristatymo duomenimis, „Core i9-14900K“ bus galima įsigyti už 589 JAV dolerius, o jo variantas be integruotos grafikos – „Core i9-14900KF“ – kainuos 564 JAV dolerius.

Be to, bendrovė ruošiasi išleisti „Core i7-14700K“ procesorių, kuris yra vienintelis serijos modelis, kuriame padidintas branduolių skaičius – dabar jame yra 20 branduolių (kuriuos sudaro 8 P branduoliai ir 12 E branduolių). Procesoriaus boost dažnis bus iki 5,6 GHz, o jo bazinis dažnis bus 3,4 GHz. Core i7-14700K kaina bus 409 JAV dolerių, o jo variantą be iGPU, Core i7-14700KF, bus galima įsigyti už 384 JAV dolerius.

14 branduolių i5-14600K turintis (kuriuos sudaro 6 P branduoliai ir 8 E branduoliai), turėtų pasižymėti 5,3 GHz boost dažniu ir 3,5 GHz baziniu dažniu. „Core i5-14600K“ kaina bus 319 USD, o jo varianto be integruotos grafikos – „Core i5-14600KF“ – kaina bus 294 USD.

Tai patvirtinta, kad naujosios stalinių kompiuterių serijos kainos bus tokios pat kaip 13-osios kartos. Visų šių procesorių numatytasis TDP (PL1/Processor Base Power) bus 125 W, o PL2 (Max Turbo Power) sieks net 253 W 14900K/14700K serijoje ir 181 W 14600K modelyje.

Svetainė taip pat pasidalijo kai kuriais lyginamaisiais testais iš oficialaus pristatymo. Palyginamuose galite pamatyti tiek „Intel“ tiek AMD procesorius.