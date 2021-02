„Intel“ „Alder Lake-S“ procesoriai bus anonsuoti rugsėjį, bet realus išleidimas įvyks tik po kelių mėnesių

Šie metai yra labai svarbūs „Intel“, nes kompanija per vienus metus ruošiasi išleisti net dvi procesorių šeimas. Metų pradžioje sulauksime 11 kartos „Rocket Lake-S“ procesorių, o antroje metų pusėje debiutuos „Alder Lake-S“ procesoriai, kurie priklausys 12 „Core“ procesorių šeimai. Kadangi „Alder Lake-S“ procesorių išleidimas dar labai toli, tai konkrečios informacijos apie išleidimo datą tikėtis yra naivu. Naujausi gandai dar kartą kartoja, kad „Alder Lake-S“ procesoriai bus atskleidžiami rugsėjo mėnesį. Taip pat teigiama, kad realus išleidimas įvyks tik gruodžio mėnesį. Tai reiškia, kad tarp dviejų procesorių architektūrų bus tik vos didesnis nei pusmečio tarpas.

alder

„Alder Lake-S“ procesoriai bus gaminami naudojant pagerintą 10 nm SuperFin litografiją. Gamybos procesas turės šiek tiek geresnes charakteristikas lyginant su „Tiger Lake“ procesoriams naudojama 10 nm SuperFin litografija. „Alder Lake-S“ procesoriai turės hibridinį dizainą su dideliais ir mažais branduoliais. Didieji branduoliai turi „Golden Cove“ kodinį pavadinimą ir siūlys apie 20 % didesnę spartą per taktą lyginant su „Willow Cove“ branduoliais. Pastaruosius turi „Tiger Lake“ mobilūs procesoriai. Mažieji „Gracemont“ branduoliai turės panašią spartą per taktą į esamus „Skylake“ branduolius. Tiesa, nereikėtų tikėtis, kad jie pasieks tokį pat didelį dažnį kaip „Skylake“ branduoliai, be to, „Gracemont“ branduoliai nepalaiko HT technologijos.

„Alder Lake-S“ procesoriams reikės naujos pagrindinės plokštės su LGA1700 lizdu. Būsimi procesoriai palaikys DDR5 atmintį ir, tikriausiai, PCIe 5.0 technologiją.