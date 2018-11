„Intel“ ateityje naudos „FreeSync“

Jau seniau buvo gandų apie „Intel“ norą naudoti „FreeSync“ technologiją. Pirmasis apie tai prakalbo Chris Hook, kuris iš AMD perėjo į „Intel“ ir ten dirba grafikos srityje, o dabar apie tai pranešta oficialiai. Pagal paskutinę informaciją, „Intel“ diskreti grafikos korta turėtų būti išleidžiama 2020 metais, tad iki to dar daug laiko, kol galėsime pamatyti „Intel“ „FreeSync“ veiksme.

Nesename „Twitter“ įraše @IntelGraphics paprasčiausiai patvirtino, kad ateityje „Intel“ grafika palaikys VESA adaptyvų kadrų sinchronizavimą, mums geriau žinomą kaip „FreeSync“. Kadangi tai yra atviras standartas ,„Intel“ nereikia prašyti AMD leidimo naudoti „FreeSync“ technologiją. Tiesa, „Intel“ teks padirbėti su tvarkyklėmis, kad adaptyvus kadrų sinchronizavimas veiktų gerai. Būtų naivu tikėtis, kad AMD šias paslaptis lengva ranka atskleistų „Intel“. Dar reikia pridurti, kad „Intel“ adaptyvus kadrų sinchronizavimas neturėtų vadintis „FreeSeync“, tikėtina, kad bus sugalvotas kitoks pavadinimas.

Yes. We are supporting Adaptive Sync. @gfxlisa explains more. pic.twitter.com/oWKcRurmbr

— Intel Graphics (@IntelGraphics) November 14, 2018