„Intel“ atskleidė „Alchemist“ personažą, kuris reklamuos ARC vaizdo plokštes

„Intel“ diskrečios vaizdo plokštės turi „Alchemist“ kodinį pavadinimą. Dažniausiai grafikos procesorių kodiniai pavadinimai jais ir lieka, bet „Intel“ viską nori pakelti į naują lygį. Kompanija atskleidė „Alchemist“ personažą, kuris reklamuos pirmos kartos ARC vaizdo plokštes. „Alchemist“ yra fantasy žanro personažas, kuris bando įprastus metalus paversti į auksą ar kitus vertingesnius metalus. Šis personažas sutinkamas „Dungeon and Dragons“ ir „Final Fantasy XIV“ žaidimuose.

„Intel“ ties tuo nesustoja ir taip pat pateikė būsimų ARC architektūrų personažų eskizus. Priminsime, kad po „Alchemist“ sulauksime „Battlemage“, po to bus „Celestial“, o dar vėliau „Druid“ kodinis pavadinimas. „Battlemage“ personažas yra sutinkamas „Elder Scrolls“ visatoje. „Celestial“ personažas fantasy žanre sutinkamas nuo 1976 metų, o paskutinis jo pasirodymas buvo „Marvel Eternals“. Ketvirtasis personažas yra „Druid“, jis sutinkamas daugelyje žaidimų, tokių kaip „Baldur’s Gate“, „Dungeons and Dragons“, „EverQuest II“ ir „World of Warcraft“.