„Intel“ „Core i9-11900K“ palygino su „Ryzen 9 5900X“

Jau gauname pirmąją informaciją iš CES 2021 parodos. „Intel“ žurnalistams parodė pirmuosius oficialius „Core i9-11900K“ procesoriaus palyginimus su „Ryzen 9 5900X“. Procesoriai buvo lyginami septyniuose žaidimuose naudojant 1080p raišką su RTX 3080 vaizdo plokšte. Išsamius testavimo sistemų aprašymus galite pamatyti apačioje.

Priminsime, kad i9-11900K turi 8 branduolius, o R9 5900X 12 branduolių, todėl „Intel“ nusprendė parodyti žaidimų testus, kuriuose branduolių kiekis turi mažesnę įtaką. Be to, buvo naudota mažiausia priimtina rezoliucija, kad matytųsi didesnis skirtumas. Kaip matote iš „Intel“ skaidrės, i9-11900K demonstruoja iki 8 % didesnę spartą žaidimuose. Galime sakyti, kad vidutiniškai persvara yra apie 4 %. Iš „Intel“ produktyvumo testų dar nematėme, bet aišku, kad ten situacija bus visai kitokia. Reikia paminėti, kad 11-os kartos „Core“ procesorių išleidimas įvyks tik kovo mėnesį.

Testavimo sistemų aprašymas:

Metro Exodus – In game benchmark, 1080p High settings. Processor: 11th Gen Intel® Core™ i9-11900K processor (RKL-S) PL1=125W TDP, 8C16T, Motherboard: MSI Z490 GODLIKE. MCE disabled, Bios Version: EC70I6, Memory: 32 GB (4×8) DDR4-3200 DDR4 SDRAM, Storage: Samsung 970 Evo Plus 1TB, Display Resolution: 1920×1080, OS: Microsoft Windows 10 Pro 20H2, Graphics card: EVGA RTX 3080 XC3, Graphics driver: 460.79

Versus

Processor: AMD Ryzen™ 9 5900X processor PL1=105W TDP, 12C24T, Motherboard: Production Asus Crosshair VIII Formula X570, Bios Version: 2702, Memory: 32 GB (4×8) DDR4-3200 DDR4 SDRAM, Storage: Samsung 970 Evo Plus 1TB, Display Resolution: 1920×1080, OS: Microsoft Windows 10 Pro 20H2, Graphics card: EVGA RTX 3080 XC3, Graphics driver: 460.79. Testing by Intel as of December 21, 2020