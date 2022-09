„Intel“ dovanoja žaidimų ir programinės įrangos perkantiems jų procesorius ir vaizdo plokštes

„Intel“ paskelbė apie naują „Software Advantage“ pranašumų programą, skirtą iš anksto paruoštoms sistemoms ir nešiojamiesiems kompiuteriams su naujausia aparatine įranga. Priminsime, kad „Intel“ tik ruošiasi išleisti galingesnes vaizdo plokštes staliniams kompiuteriams, tad kai kuriems pirkėjams norintiems dovanų dar reikės palaukti.

Iš akcijos sąlygų sužinome, kad „Intel“ dovanos „Call of Duty Modern Warfare II“, „Ghostbusters: Spirits Unleashed“, „Gotham Knights“ ir „Vampire: Masquerade – Bloodhunt“ žaidimus. Verta priminti, kad kai kurie iš šių žaidimų jau buvo paskelbti palaikantys „Intel“ funkcijas, tokias kaip XeSS ar ray tracing. Be to, „Intel“ taip pat pridės tikrai geros programinės įrangos, pavyzdžiui, „Topaz Gigapixel AI“, „PowerDirector 365“, „D5 Render“, „MAGIX Video Pro X14“, „Topaz Gigapixel AI“ arba „XSplit Premium Suite“. Bus galima pasirinkti 3 iš 5 išvardytų programinės įrangos produktų, tačiau gausite visus keturis žaidimus.

Reikalavimus atitinkančios sistemos apibrėžiamos pagal diskrečiąją grafiką, į ją įtraukiami visi „A7“ ir „A5“ modeliai. Akcija jau prasidėjo rugpjūčio 25 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. Gautus kodus bus galima aktyvuoti iki 2023 sausio mėn. pabaigos.

Visos akcijos sąlygos yra čia.