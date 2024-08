„Intel“ gresia akcininkų ieškinys dėl finansinių problemų, atleidimų iš darbo ir investuotojų klaidinimo

Remiantis „Reuters“ pranešimu, technologijų milžinei „Intel“ gresia rimtas teisinis iššūkis, nes akcininkai pateikė ieškinį dėl smarkiai kritusios bendrovės akcijų kainos. Teisminiai ieškiniai pateikti dėl to, kad „Intel“ neseniai paskelbė apie dividendų mokėjimo sustabdymą ir planus atleisti daugiau kaip 15 000 darbuotojų. Per vieną dieną puslaidininkių milžinės rinkos vertė smuko neįtikėtinai – 32 mlrd. Sent Luiso statybos darbininkų pensijų fondas inicijavo siūlomą grupinį ieškinį, kuriame atsakovais įvardijo „Intel“, generalinį direktorių Pat Gelsinger ir finansų direktorių David Zinsner. Ieškovai teigia, kad bendrovė nuo sausio 25 d. iki rugpjūčio 1 d. pateikė klaidinančius pareiškimus apie savo verslo operacijas ir gamybos pajėgumus, taip dirbtinai padidindama savo akcijų kainą.

Finansinės „Intel“ bėdos kilo dėl nepakankamai efektyvių sutartinių lustų gamybos operacijų ir 1 % sumažėjusių pajamų 2024 m. antrąjį ketvirtį. Nors tai gali atrodyti nereikšminga, tačiau mažėjančios pajamos buvo susietos su neigiama 15,3 % veiklos marža, todėl grynieji nuostoliai siekė 1,61 mlrd. dolerių. Rugpjūčio 1 d. bendrovės pranešimas pribloškė daugelį akcininkų ir sukėlė kaltinimų dėl nepakankamo informacijos atskleidimo ir skaidrumo.