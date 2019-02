„Intel“ kviečia žaidėjus į grafikos „Odisėją“

„Intel“ planai yra paprasti ir aiškūs – jie nori būti trečiu žaidėju grafikos srityje. Jų planuose ne tik grafikos produktai darbo stotims ar super kompiuteriams, bet ir žaidėjams skirtos vaizdo plokštės. Dabar žinome, kad „Intel“ vaizdo plokštės turės Xe prierašą, tikriausiai, taip vadinsis jų architektūra, bet kaip ten bus iš tiesų pažiūrėsime ateityje. Pirmosios „Intel“ vaizdo plokštės turi pasirodyti 2020 metais, tačiau tikslesnės datos kol kas nėra.

„Intel“ norėdami sukelti kuo didesnį susidomėjimą savo grafika žada surengti grafikos „Odisėją“ (The Odyssey). Tai bus grupė renginių visame pasaulyje, kuriuose grafikos entuziastai galės išsakyti savo mintis ir būti išgirsti. Nesvarbu, ar tai bus žaidėjas, turinio kūrėjas ar kitos srities specialistas. Šie renginiai vyks įvairiuose miestuose, iš viso planuojama aplankyti 17 vietų.

The Odyssey is built around a passionate community, focused on improving graphics and visual computing for everyone, from gamers to content creators. And we want voices like yours to help guide us.

We’re committed to listening to the community, and in return you will get closer to the inner workings of visual technology development than ever before.

You’ll hear the latest reports first and you’ll have access to some amazing offers and exclusive giveaways. The Odyssey is about how we’ll work together to build the visual computing solutions you really want.

