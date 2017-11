„Intel“ nebepalaikys UEFI BIOS antro lygio suderinimo režimo nuo 2020 m.

Nuo 2020 metų „Intel“ sistemos nebepalaikys UEFI BIOS 0, 1 ir 2 klasės suderinamumo režimų. Nuo to laiko bus tik UEFI trečios klasės palaikymas. Paprastai aiškinant, nuo to momento „Intel“ platformos nebeužsikraus per suderinamumo režimus, todėl kils problemų su dvigubomis operacinėmis sistemomis viename kompiuteryje, kaip ir su 32 bit „Windows“ bei asmeninių kompiuterių „Linux“ distribucijomis ir senomis vaizdo plokštėmis.

Dėl tokio „Intel“ žingsnio nuo 2020 metų galime kalti paskutinę vinį į 32 bit „Windows“ operacines sistemas. Jas, beje, pamažu apleidžia visas technologijų pasaulis. Dabartiniai BIOS su „Legacy“ funkcija leidžia įkrovas iš dviejų operacinių viename kompiuteryje ar 32 bit „Windows“. Su „UEFI Class 3“ neveiks prietaisai su OpROM, tokie, kaip seni tinklo adapteriai ar seni RAID HBA. Be to, norint užkrauti operacinę sistemą monitorius privalės būti įkištas į vaizdo plokštę su UEFI BIOS palaikymu. Tai panašiai būtų 2013 metų ir naujesnės vaizdo plokštės.