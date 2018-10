„Intel“ neigia gandus apie 10 nm techproceso atšaukimą

Tikrai buvo keista girdėti gandus apie „Intel“ ir jų dabar tobulinamo 10 nm techproceso atšaukimą. Tokiomis žiniomis pasidalino „SemiAccurate“, kurie dažnai mėgsta paskelbti kontraversiškus gandus.

Suprantama, šią situaciją turėjo pakomentuoti „Intel“ ir to ilgai laukti nereikėjo. „Twitter“ įraše „Intel“ sako, kad 10 nm techprocesas nėra atšaukiamas. Atvirkščiai, darbai prie šios litografijos vyksta labai sparčiai, o progresas yra geras. Tuo pačiu atskleidžiama, kad naudojant 10 nm litografiją pavyksta pagaminti vis daugiau sveikų lustų ir viskas vyksta kaip numatyta. Pagal „Intel“ planą 10 nm lustai turi būti pradėti tiekti 2019 metais.

Media reports published today that Intel is ending work on the 10nm process are untrue. We are making good progress on 10nm. Yields are improving consistent with the timeline we shared during our last earnings report.

— Intel News (@intelnews) October 22, 2018