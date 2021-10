„Intel“ nesiruošia riboti kripto valiutų kasimo spartos ARC vaizdo plokštėms

Pirmoji „Intel“ ARC vaizdo plokščių karta turi „Alchemist“ kodinį pavadinimą. Kompanija pažadėjo, kad savo diskrečias vaizdo plokštes išleis 2022 metų pradžioje. Kaip aiškėja, pirmiausia „Intel“ diskreti grafika debiutuos nešiojam kompiuterių segmente, o ARC vaizdo plokštės staliniams kompiuteriams pasirodys tik 2022 metų antrame ketvirtyje.

Jau dabar apytiksliai žinome, kad galingiausia ARC vaizdo plokštė pasieks maždaug RTX 3070 spartą, bet daug kam įdomu ar „Intel“ imsis kokių nors veiksmų prieš kripto valiutų kasėjus. Interviu metu Roger Chandler pasakė, kad jie nesiruošia apriboti savo vaizdo plokščių kripto valiutų kasimo spartos, bet ir nekuria savo grafikos procesorių taip, kad jie tiktų šiam darbui.

[…] As far as like software lockouts and things of that nature, we’re not designing this product or building any features at this point that specifically target miners. As far as actions we’re taking to avoid or lock them out, it’s a product that will be in the market and people will be able to buy it. It’s not a priority for us.

Raja Koduri taip pat nenori prognozuoti kokia bus ARC vaizdo plokščių pasiūla. Kaip jis sako, tai padaryti yra labai sunku nes dabar rinkoje situacija yra labai sudėtinga, o paklausa yra labai didelė.

We’ll be coming in as a third player. I’ll always be very cautious, when the demand is so high and when the market is so hard. I can always use more supply. So I’m not going to say I have enough supply in this high-demand market. I think every one of my competitors will say the same thing right now.

— Raja Koduri