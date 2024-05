„Intel“ padarė pranešimą dėl procesorių nestabilumo

Pasak „HardwareLuxx“, „Intel“ paskelbė naują pareiškimą dėl stabilumo problemų, apie kurias pranešė 13-osios ir 14-osios kartos „Core K“ serijos procesorių naudotojai. Šie procesoriai buvo linkę susidurti su įvairiomis problemomis, susijusiomis su žaidimų lūžimais, dažniausiai susijusiais su pagrindinių plokščių gamintojų taikomais nestandartiniais nustatymais.

Per pastarąsias kelias savaites „Intel“ nebuvo paskelbusi tiesioginio pareiškimo naudotojams. Vietoj to į viešumą pateko rekomendacijos, kuriomis pasidalijo „Intel“ ir pagrindinių plokščių gamintojai, aiškiai nenurodant tikrosios priežasties. Naujajame pareiškime nepaaiškinama, ar naujosios, dabar jau viešai paskelbtos rekomendacijos ką nors keičia šiuo atžvilgiu.

Trumpai tariant, pareiškime teigiama, kad „Intel“ nerekomenduoja naudoti „bazinių profilių“, kuriuos neseniai pridėjo keli pagrindinių plokščių gamintojai. Vietoj to šios bendrovės turėtų įdiegti „Numatytuosius nustatymus“, kuriuose nustatyti didesni galios parametrai. Be to, jei pagrindinės plokštės gamintojas nesiūlo tokių nustatymų, „Intel“ pateikia sąrašą pakeitimų, kuriuos reikia taikyti rankiniu būdu.

Pareiškime nepaaiškinama, ar stabilumo problemos kilo tik dėl šių nestandartinių pagrindinių plokščių nustatymų, ar ir dėl kitų veiksnių. Nepaisant to, procesoriai, veikiantys pagal rekomenduojamus nustatymus, greičiausiai bus stabilesni, todėl skundų dėl nestabilumo turėtų sumažėti.

Intel Statement on 13th/14th Gen K SKUs instablitity

Several motherboard manufacturers have released BIOS profiles labeled ‘Intel Baseline Profile’. However, these BIOS profiles are not the same as the ‘Intel Default Settings’ recommendations that Intel has recently shared with its partners regarding the instability issues reported on 13th and 14th gen K SKU processors.

These ‘Intel Baseline Profile’ BIOS settings appear to be based on power delivery guidance previously provided by Intel to manufacturers describing the various power delivery options for 13th and 14th Generation K SKU processors based on motherboard capabilities.

Intel is not recommending motherboard manufacturers to use ‘baseline’ power delivery settings on boards capable of higher values.

Intel’s recommended ‘Intel Default Settings’ are a combination of thermal and power delivery features along with a selection of possible power delivery profiles based on motherboard capabilities.

Intel recommends customers to implement the highest power delivery profile compatible with each individual motherboard design as noted in the table below: