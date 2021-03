„Intel“ patvirtino, kad „Rocket Lake-S“ išleidimas įvyks kovo 30 d.

11 kartos „Core“ procesorių išleidimas yra kiek keistas. Jau kuris laikas matėme ištestuotą ne vieną inžinerinį pavyzdį, o visai neseniai Vokietijos parduotuvė netgi pardavinėjo dar neišleistus 11 kartos procesorius. „Intel“ tokie pardavėjo veiksmai nepatiko, bet, panašu, kad klaida buvo padaryta kažkur kitur, tiekimo grandinėje, ir „Mindfactory“ dėl parduodamų procesorių nėra kalčiausi. „Intel“ jau ėmėsi veiksmų ir bandys išsiaiškinti, dėl ko taip atsitiko.

„Intel“ taip pat oficialiai patvirtino, kad 11 kartos „Core“ procesorius bus galima nusipirkti nuo kovo 30 dienos, tada ir įvyks oficialus šių procesorių išleidimas.

The sales embargo for 11th Gen Desktop processors (Rocket Lake S) is March 30, 2021 at 6 a.m. PT / 9 a.m. ET.

— Intel Spokesman to HardwareLuxx