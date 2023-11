„Intel“ planuoja „3D V-Cache“ atsaką turėti tik 2027 metais

„Moore’s Law Is Dead“ paskelbė naują video, kuriame kalbama apie būsimus „Intel“ produktus tiek artimoje, tiek tolimoje ateityje. Nors „Intel“ planuoja nemažai naujų procesorių per artimiausius kelis metus, bet atsako į AMD „3D V-Cache“ teks laukti keturis metus. Pasak „Moore’s Law Is Dead“, atsakas į „3D V-Cache“ vadinsis „Big LLC“, o „Nova Lake“ procesorius su papildoma spartinančiąja atmintimi pasirodys tik 2027 metų pirmoje pusėje. Niekas taip pat negali garantuoti, kad produktų išleidimo planai nepasikeis, ypač žinant, kad „Intel“ pastaraisiais metais niekaip nesiseka laikytis užsibrėžtų šleidimo laikotarpių ir viskas vėluoja.

„Moore’s Law Is Dead“ taip pat užsiminė, kad dabar „Arrow Lake“ procesorių laukiama 2024 metų pabaigoje. Būtent šie procesoriai yra tikrai nauja architektūra staliniams kompiuteriams. „Intel“ sako, kad savo laboratorijose šiuose procesorius jau bando nuo 2023 metų antro ketvirčio.

Daugiau informacijos apie „Intel“ produktus „Moore’s Law Is Dead“ video.