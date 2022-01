„Intel“ praneša 2021 metų ir paskutinio ketvirčio finansiniu rezultatus

„Intel“ visiems praneša kaip kompanijai sekėsi paskutiniame 2021 metų ketvirtyje ir per visus 2021 metus. Pradžiai apie paskutinius tris praėjusių metų mėnesius. Per juos „Intel“ gavo 20,5 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai yra 3 % daugiau nei prieš metus. Kompanijos pelnas per tuos pačius tris mėnesius siekė 4,6 mlrd. JAV dolerių, tai yra net 21 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Žvelgiant į 2021 metų „Intel“ finansinius duomenis matome, kad buvo gauta 79 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai 1 % daugiau nei 2020 metais. „Intel“ pelnas per 2021 metus siekė 19,9 mlrd. JAV dolerių. Ši suma yra 5 % mažesnė lyginant su 2020 metų pelnu.

„Intel“ prognozuoja, kad 2022 metų pirmame ketvirtyje gaus 18,3 mlrd. JAV dolerių pajamų.