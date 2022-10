„Intel“ siūlo sprendimą, skirtą spręsti dideles A770/A750 ramybės būsenos energijos sąnaudas

„Intel Arc A7“ serijos vaizdo plokščių apžvalgos parodė, kad jos ramybės būsenoje sunaudoja bent 41 W energijos. Tai gerokai didesnis energijos suvartojimas nei konkurentų gaminių, kuriems dažnai reikia mažiau nei 10 W.

„Intel“ sprendimas, kaip išspręsti didelės „Arc A7“ serijos ramybės būsenos energijos sąnaudos, yra pakeisti „Windows“ ir pagrindinės plokštės BIOS nustatymus. Architektūroje naudojami PCIe 2.0 specifikacijos L0 ir L1 maitinimo režimai, kuriuos reikia priverstinai nustatyti programinėje įrangoje.

Šie režimai yra PCI Express įrenginiams skirto aktyviosios būsenos energijos valdymo (ASPM) mechanizmo dalis, aiškina „Intel“. Bendrovė teigia, kad ASPM L1 režimas ir globalūs operacinės sistemos nustatymai turi būti įjungti, kad „Arc A7“ vaizdo plokštės galėtų naudoti mažos galios būseną.

„Intel“ pateikė sprendimą, kurį sudaro veiksmai, kuriuos reikia atlikti rankiniu būdu. Atrodo, kad „Intel“ neturi galimybės priverstinai pakeisti šiuos nustatymus iš savo tvarkyklės, todėl naudotojams teks tai padaryti patiems.

For optimal power consumption, configure the BIOS as follows:

Allow OS controlled ASPM by setting Native ASPM to Enabled.

Enable PCI Express root port ASPM and select L1 Substates.

Consult your motherboard manual or refer to your motherboard’s manufacturer if you are not sure where to locate these settings. Different manufacturers may use different names for the same setting.

Also, configure Windows* Power settings as follows: